Ako vyplýva zo záberov ruskej štátnej televízie, Putin sa viezol cez Kerčský most autom značky Mercedes. Vypočul si tiež správu o prebiehajúcej oprave mosta od podpredsedu ruskej vlády Marata Chusnullina. Na cestnej časti mosta už bola obnovená premávka.

Putin (70) sa návštevou Kerčského mosta zatiaľ najviac priblížil k frontovej línii od 24. februára, kedy Moskva zaútočila na Ukrajinu, všíma si AFP. Rusko z útoku na Kerčský most obvinilo Ukrajinu. Kyjev to však poprel.

Putin visited Kerch bridge and drove on the lane that was repaired after the explosion in February. He also talked to construction workers.



Do you think he really was there? pic.twitter.com/n3bSz4lNtt