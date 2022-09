Nový britský kráľ Karol III. sa v piatok podvečer prvýkrát prihovoril verejnosti prostredníctvom videopríhovoru. Zosnulú Alžbetu II. v ňom označil za inšpiráciu pre neho samého aj celú kráľovskú rodinu a prisľúbil, že bude pokračovať v jej celoživotnej službe, píše denník The Guardian.

Nový následník britského trónu princ William, vojvoda z Cornwallu a Cambridgea, sa stane novým princom z Walesu. V piatok to počas svojho prvého príhovoru verejnosti uviedol kráľ Karol III.

"Dnes k vám hovorím s pocitmi hlbokého zármutku," začal svoj príhovor Charles. „Počas svojho života, Jej Veličenstvo kráľovná, moja milovaná matka bola inšpiráciou a príkladom pre mňa a celú moju rodinu.“

Okrem osobného smútku, ktorý pociťuje celá kráľovská rodina podľa jeho slov zdieľajú smútok aj so všetkými ľuďmi v Spojenom kráľovstve. Zároveň však cíti aj hlboký pocit vďačnosti za viac ako 70 rokov, počas ktorých matka slúžila ako kráľovná.

„V roku 1947, na svoje 21. narodeniny, sa vo vysielaní z Kapského Mesta do Commonwealthu zaviazala, že svoj život, či už krátky alebo dlhý, zasvätí službe svojmu ľudu. Bolo to viac ako sľub. Bol to hlboký, osobný záväzok, ktorý definoval celý jej život,“ povedal v príhovore nový panovník Karol III.

Uviedol aj to, že oddanosť jeho matky nikdy nezaváhala, či už bola v časoch pokroku, zmien no i radosti a osláv, smútku a straty. „Obetovala sa kvôli povinnostiam,“ hovorí.

"Naše hodnoty zostávajú – a musia zostať – nemenné. Rovnako ako úloha a povinnosti monarchu, ako aj jeho vzťah s anglikánskou cirkvou, v ktorej je zakorenená moja viera," vyhlásil kráľ. Dodal, že práve v tejto viere sa naučil vážiť si zmysel pre povinnosť voči ostatným.

"Nezáleží, či žijete v Spojenom kráľovstve alebo niektorom z jeho území, z akého prostredia pochádzate alebo čomu veríte, budem sa snažiť vám slúžiť s vernosťou, úctou a láskou, ako po celý môj život," uviedol Karol III.

Panovník zároveň oznámil, že titul princa z Walesu po ňom prebral jeho najstarší syn a následník trónu princ William, vojvoda z Cornwallu a Cambridgea. Williamova manželka Catherine sa stala princeznou z Walesu.

Nový kráľ tiež povedal, že má rád aj svojho mladšieho syna princa Harryho a manželku Meghan, ktorí žijú v Spojených štátoch. "Môj život sa s touto novou úlohou určite zmení," vyhlásil kráľ.

Zároveň dodal, že sa bude musieť vzdať istej časti svojej charitatívnej činnosti. Pri svojej službe sa podľa vlastných slov bude spoliehať na pomoc svojej "milujúcej manželky Kamily".

Titul princ z Walesu udelila kráľovi Karolovi III. (vtedajšiemu princovi Charlesovi) jeho matka Alžbeta II. pri slávnostnom obrade investitúry, ktorý sa konal na waleskom hrade Caernarfon v roku 1969. Tento titul však na nového následníka trónu neprechádza automaticky, musí mu ho udeliť panovník.

