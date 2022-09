Aj on je len človek! Kráľ Charles prežíva náročné obdobie. Zomrela mu milovaná mama kráľovná Alžbeta II., a pretože musel okamžite po nej prebrať trón nemal čas ju v pokoji ani oplakať. To, že má zo všetkého "nervy na špagátiku" sa ukázalo aj pred pár dňami, keď sa rozčúlil kvôli úplnej maličkosti.

Kráľ Charles má toho posledné dni skutočne veľa. Na pohode mu určite nepridávajú ani zdravotné problémy, ktorými trpí. Dôkazom sú opuchnuté prsty na rukách, ktoré bolo vidieť aj na posledných fotkách.

Ukázalo sa to aj pred pár dňami, keď novému panovníkovi nečakane praskli nervy pri úplnej maličkosti - atramentovom pere. Celá situácia sa odohrala pri podpise do knihy návštev na hrade Hillsborough.

Charles si sadol k stolu s knihou a podpísal sa. Hneď na začiatok si pomýlil dátum. „Dnes je dvanásteho septembra?,“ spýtal sa. „Trinásteho, pane,“ odpovedal mu jeden zo zamestnancov. Kráľ len poznamenal, že "ako ten čas letí".

VIDEO, AKO SA KRÁĽ ROZČÚLIL:

Skutočný problém však nastal keď sa zdvihol zo stoličky. Z pera, ktoré držal v ruke, totiž začal vytekať atrament. „Ach bože, toto tak neznášam,“ rozčertil sa kráľ. Hneď si z vrecka vybral vreckovku a začal si špinavé ruky utierať.

Jeho manželka Camila ho však upozornila, že to tečie všade. V tom už zamestnanci podávali kráľovnej náhradné pero. Kráľa to však zjavne skutočne rozčúlilo, pretože pokračoval. „Nemôžem túto prekliatu vec vystáť. Stáva sa to každý krát," hneval sa.