Je vám ľúto za tým, že v Bratislave nie je metro? Nuž, pripravte sa na to, že budete sklamaní opäť. Absencia tohto efektívneho spôsobu dopravy síce zamrzí, no nie viac než skutočnosť, že o Slovensku dnes mohli písať všetky svetové denníky – ak by projekt Hyperloopu nezapadol prachom.

Toto vysokorýchlostné cestovanie vo vákuových trubiciach, mnohými označované za revolúciu, sa u nás, bohužiaľ, dočkalo podobného osudu ako bájna diaľnica do Košíc.

Rok 2020 sa do svetových dejín nezapíše len vďaka pandémii, ale aj pre viaceré historické pokroky v oblasti technológií. Debutový súkromný let do vesmíru si v máji vyskúšali prví pasažieri a raketový modul, ktorý ich vyniesol až na ISS, tak od NASA získal oficiálny certifikát bezpečnosti pre ľudskú posádku.

Za týmto míľnikom stála firma SpaceX, ktorú vlastní miliardár Elon Musk. Z hlavy tohto afrického génia však nepochádza len nápad o vesmírnej turistike, ale aj koncept tzv. Hyperloopu. Ten Musk predstavil ešte v roku 2013, keďže mal však plné ruky práce s plánovaním letov na Mars, hodil nápad do pléna a viac sa ním nezaoberal.

Viaceré firmy však idea zaujala a dnes má Hyperloop za sebou prvý úspešný test s ľudskou posádkou, ku ktorému mohlo dôjsť na Slovensku. Žiaľ, nestalo sa tak, a projekt napokon pred niekoľkými dňami po 20-mesačnom plánovaní zrealizovala spoločnosť Virgin Hyperloop neďaleko Las Vegas v USA.

Skutočný prielom sa napokon podaril až konkurenčnej firme Virgin Hyperloop v nevadskej púšti. Tá po 400 bezposádkových jazdách do pretlakovej kapsuly využívajúcej silu podtlaku posadila dvoch svojich kľúčových manažérov. Spoluzakladateľ Josh Giegel (35) a šéfka sekcie spokojnosti zákazníkov Sara Luchian (37) niekoľkosekundovú jazdu prežili a pocit z nej opísali ako cestu v zrýchľujúcom športovom aute. Zdroj: Virgin Hyperloop

O testovacej trati Hyperloopu na Slovensku sa prestalo hovoriť v roku 2016. Firma Hyperloop Transportation Technologies, ktorá u nás mala vybudovať skúšobné centrum, napokon presunula svoje aktivity do francúzskeho Toulouse. V Bratislave by tak mala fungovať len malá kancelária s niekoľkými zamestnancami, ktorí na diaľku pomáhajú s realizáciou projektu vo Francúzsku. Najprv pritom mala vzniknúť trať medzi Bratislavou a Viedňou, keď však Rakúsko o niečo takéto nejavilo záujem, do hry sa dostalo české Brno. Nakoniec nič nebolo ani z toho.

Definitívne sa po slovenskom Hyperloope zľahla zem v roku 2018, keď šéf celého projektu a riaditeľ spoločnosti Dirk Ahlborn vyhlásil, že slovenskí politici príliš váhajú, boja sa kritiky a ostatné krajiny sú jednoducho „agresívnejšie a aktívnejšie“. Veľké plány však mala táto firma aj pre Saudskú Arábiu, kde chcela sprevádzkovať komerčný Hyperloop do roku 2020 – teda v rovnakom čase, kedy sa mali v špeciálnych futuristických kapsuliach nechať voziť aj Slováci. Ako však vidíme, v oboch prípadoch sa sľuby nenaplnili.

Reálne využitie Hyperloopu je nateraz hudbou budúcnosti. Zdroj: Virgin Hyperloop

Skutočný prielom sa napokon podaril až konkurenčnej firme Virgin Hyperloop v nevadskej púšti. Tá po 400 bezposádkových jazdách do pretlakovej kapsuly využívajúcej silu podtlaku posadila dvoch svojich kľúčových manažérov. Spoluzakladateľ Josh Giegel (35) a šéfka sekcie spokojnosti zákazníkov Sara Luchian (37) niekoľkosekundovú jazdu prežili a pocit z nej opísali ako cestu v zrýchľujúcom športovom aute.

Hyperlook by mal byť v teoretickej rovine schopný presúvať ľudí a náklad až rýchlosťou 966 až 1200 kilometrov za hodinu. Cesta z nášho hlavného mesta do Viedne by tak trvala zhruba 8 minút, jazda do Budapešti asi 10.

Nikto to nebude fungovať, tvrdia kritici

Zatiaľ čo podľa niektorých by Hyperloop mohol znamenať revolúciu v doprave, iní tento nápad považujú za ťažké sci-fi. Argumentujú tým, že udržiavanie takýchto tratí by bolo veľmi nákladné, nehovoriac o tom, že tento systém je vhodný len pre dlhé, rovné úseky. To by mohlo spôsobiť komplikácie najprv pri získavaní práv na výstavbu jednotlivých tratí. Ťažko povedať, ktorá strana má pravdu a či nejde o stámilióny vyhodené von oknom. Na Slovensku je v každom prípade hudbou ďalekej budúcnosti byť len moderné cestovanie rýchlovlakmi, aké sú v Ázii bežné, o nejakom ešte výkonnejšom spôsobe dopravy ani nehovoriac!

