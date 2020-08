Elon Musk sa (49) zapísal do histórie úspešným štartom súkromnej rakety Falcon Heavy, ktorá do vesmíru vyniesla jeho osobný športiak značky Tesla poháňaný elektrickým prúdom. To bol však len začiatok: v máji Elon poslal do vesmíru pilotovanú vesmírnu loď Crew Dragon, ktorej posádka sa včera večer úspešne vrátila na Zem. Firma SpaceX tak dostal zelenú, aby mohol v budúcnosti organizovať komerčné lety do vesmíru.

Prsty má aj v PayPale

Zďaleka to ale nie je po prvýkrát, čo sa mladému podnikateľovi podarilo ohromiť svet svojimi invenciami. Okrem firmy Space X, ktorá sa venuje aerokozmickému priemyslu a jej cieľom je kolonizovať Mars, stojí Musk aj za revolučnou službou PayPal či konceptom tzv. Hyperloopu, vysokorýchlostného transportačného systému, ktorý je založený na princípe pohybu pretlakových kapsúl v podtlakových trúbkovitých tuneloch.

Z Bratislavy do Košíc len za 30 minút... na to si ešte počkáme

Tento revolučný vynález už začali budovať aj na Slovensku, pričom prvá časť trasy mala byť hotová do roku 2020.

Žiaľ, zjavne sa tak nestalo.

Rýchlosť dopravy týmto spôsobom predstavuje 1200 km/h. Do Prahy či susednej Viedne by sme sa tak vedeli dostať behom niekoľkých minút, na druhom konci krajiny by sme boli skôr než priemerný našinec dopije kávu.

Hyperloop je navyše ekologický, pretože využíva obnoviteľné zdroje. Najlepšou správou sú, samozrejme, ceny lístkov, ktoré by nemali byť oveľa vyššie než platíme teraz za vlak či autobus. Z Bratislavy do Prahy by sme sa, napríklad, dopravili už za 15 eur.

Zmlátili ho tak, že ho nespoznal ani vlastný otec

Elon Musk však prešiel obrovský kus cesty, kým sa z neho stal človek, ktorého poznáme dnes – muž určujúci, čo je a čo nie je vo svete techniky možné, muž, ktorý do vesmíru poslal svoje vlastné auto, muž, ktorý chce v blízkej budúcnosti kolonizovať Mars a aj tam umrieť.

„Nechoďte ešte domov, nemusíte sa báť tmy. Je to len nedostatok svetla!“ Elon Musk ako dieťa, keď sa hral večer so súrodencami

Elon Musk sa narodil v roku 1971 ako jedno z troch detí v juhoafrickom meste Pretória. Jeho otec Errol, čiastočný Brit, bol inžinier a jeho matka, pôvodom z Kanady, modelka. Od ostatných detí, ale aj brata Kimbala a sestry Toscy, sa Elon odlišoval už odmalička: bol najmenším žiakom v triede, často bol zahĺbený do vlastného sveta a fantazíroval o živote na iných planétach. Najlepšími kamarátmi mu boli knihy a komixy; zbožňoval napríklad Pána prsteňov a neskôr jeho kariéru výrazne inšpirovala fantastická séria Stopárov sprievodca galaxiou.

2018:

Štart Muskovej rakety Falcon Heavy z floridského Mysu Canaveral. Pred takmer 50 rokmi z tej istej rampy štartovala aj posádka Apolla 11, ktorá sa ako prvá v histórii dostala na Mesiac. Zdroj: Profimedia

2020:

Úspešný štart rakety Falcon 9, ktorá do vesmíru vyniesla dvojčlennú posádku astronautov. Zdroj: Joe Raedle

