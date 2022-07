Ako pre stanicu BBC povedal dobre informovaný zdroj, stalo sa tak po tom, čo omdlela moderátorka Kate McCanová. Neskôr to potvrdila aj stanica Talk TV, ktorá debatu vysielala.

BBC približuje, že McCanová moderovala diskusiu v televízii Talk TV neplánovane sama, keďže druhý moderátor Harry Cole vypadol pre covid. Debatu prerušili po tom, ako v štúdiu zaznel hlasný úder a Trussová zhíkla: "Pane Bože!" Talk TV na sociálnej sieti Twitter oznámila, že hoci je McCanová v poriadku, zdravotníci neodporučili, aby pokračovala v moderovaní diskusie.

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn't continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners.