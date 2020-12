Autorka knihy s názvom End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World, ktorá vyšla v roku 2008, napísala, že „približne v roku 2020 sa po svete rozšíri ochorenie podobné zápalu pľúc a odolávať bude všetkým známym liečbam“. Okrem toho však predpovedala aj množstvo iných, ktoré sa, našťastie, nenaplnili. Zatiaľ čo odborníci v tom čase iba krútili hlavami, teraz považujú jej predpoveď za akési proroctvo, píše britský denník Daily Mail.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nazvala nákazu koronavírusom ako pandémiu. "Pandémia nie je slovo, ktoré by ste mali používať ľahko alebo nedbalo," povedal šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus počas tlačovej konferencie v Ženeve.

V knihe sa okrem toho píše, že „viac zarážajúca, ako samotná choroba, bude skutočnosť, že jedného dňa nákaza zmizne a o 10 rokov sa objaví opäť a potom nadobro zmizne.“ Teoretici v tomto prípade upozorňujú najmä na opis samotnej choroby, ktorý útočí na pľúca a priedušky a tvrdia, že je podobný dnešnej pandémii koronavírusu.

Autorka Sylvia Browne (†77)zomrela v roku 2013. Zdroj: Twitter

Webová stránka Snopes.com však upozorňuje, že vírus SARS sa vyskytol iba niekoľko rokov pred publikáciou knihy, čo môže znamenať, že jej autorka sa týmto ochorením inšpirovala. Browne (†77) napísala počas svojho života vyše 40 kníh a bola hosťom mnohých talk show. Za jej konšpiračné teórie, ktoré sa nenaplnili, ju však mnoho ľudí odsudzovalo.

