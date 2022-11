Gagarinova manželka Valentína pochádzala z chudobnej rodiny. Bola však nadaná a usilovná žiačka, takže úspešne vyštudovala a mala našliapnuté na kariéru v zdravotníctve. To všetko sa však skončilo, keď stretla Jurija Gagarina alebo Juru, ako mu sama hovorila.

Doteraz sa však, ako uvádza český reflex.cz, presne nevie, kde sa zoznámili a kedy mali svadbu. Ich život bol zarážajúco tajomný.

Jurij Gagarin bol obrovskou hviezdou. Zdroj: Profimedia.sk

Novomanželom sa narodili dve dcérky, ale to sa už Jurij pripravoval na dráhu kozmonauta. Keď letel do vesmíru, dcéra Jelena mala dva roky a Galina iba mesiac. Príliš si ich neužil, veď príprava na let do kozmu bola náročná.

Jurij Gagarin sa stal prvým človekom vo vesmíre. Obletel Zemi a po 108 minutách pristál.

Z vesmíru sa vrátil ako ospevovaný hrdina. Musel chodiť na jednu akciu za druhou, stretával sa s funkcionármi, aj s davmi Rusov, ktorí boli naňho hrdí. Chodievala s ním aj Valentína, veď ich rodina bola prototypom sovietského ideálu. Dokonca aj ju vyznamenali Radom Lenina, hoci na to nebol dôvod.

Slávu a prestížne ocenenie by však neskôr určite najradšej vymenila za život obyčajnej ženy. Pretože veľký hrdina Sovietskeho zväzu v súkromí za veľa nestál. Jurij Gagarin bol rojko a fantasta, ale aj opilec a neverník. Priznajme však, že sa mu ani nebolo čo čudovať. Po lete do vesmíru žil akoby vo väzení. Nesmel pilotovať lietadlá, musel jazdiť po celej krajine i do zahraničia, všetci sledovali, čo robí.

Na nedatovanej snímke vtedajší kozmonaut Sovietskeho zväzu major Jurij Gagarin v skafandri 12. apríla 1961. V kozmickej lodi Vostok prvýkrát obletel Zem. Zdroj: archív

Takže začal zármutok a znechutenie utápať v alkoholu a pri ženách. A to veľmi skoro. Gagarin vraj vypil litre vodky. Ale vyzeral dobre, hoci bol nízky, ženy ho milovali a obdivovali. Stal sa vraj sexuálnym šampiónom. „Len čo zavadil o dámskou sukňu, neprestal, pokiaľ sa pod ňu nedostal,“ tvrdili ľudia z jeho okolia. Navyše mnohé ženy ho vraj doslova žiadali, aby sa s nimi nielen vyspal, ale aby je aj oplodnil.

Občas sa to neobišlo bez škandálov.Pol roka po lete do kozmu sa Gagarin veľmi dôverne zabával so sestričkou v kúpeľoch v jej izbe. Keď sa dozvedel, že ide za ním hore manželka, vyskočil z balkóna z druhého poschodia. Rozbil si hlavu a takmer sa zabil. A takýchto škandálov bolo viac. Napriek tomu jeho priatelia vždy hovorili, že svoju manželku a dcéry nesmierne miloval. Ako to videla Valentína?

Čo si myslela Valentína o svojom Jurovi, čítajte na ďalšej strane!