Ak plánujete v období sviatkov cestovať, tretia vlna pandémie vám môže poriadne skomplikovať Vianoce! V zahraničí si totiž všimli, že proti koronavírusu nebojujeme príliš úspešne, čo znamená, že pri pendlovaní do cudziny a z nej sa musíte pripraviť na určité opatrenia. Aké - to závisí od toho, kam (alebo odkiaľ) máte namierené.

Slovensko sa stále drží v TOP 10 najhorších krajín sveta, čo sa týka počtu úmrtí na počet obyvateľov. Nepomáhajú ani vládne opatrenia, ktoré sa dokonca stali terčom kritiky okolitých štátov. Azda aj preto zaradili Slovensko do zoznamu najrizikovejších krajín, čo môže Slovákom vracajúcim sa po Vianociach do zahraničia poriadne skomplikovať život.

Francúzi citujú Lengvarského

Francúzsky denník Liberation nevykreslil Slovensko práve v najlepšom svetle. Všimli si totiž, že naša krajina uvoľňuje opatrenia napriek vysokému počtu denných prípadov, pričom citujú ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, „že otvorenie obchodov je z epidemického hľadiska riskantné opatrenie, no má za cieľ upokojiť ľudí.“

Na snímke minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský počas tlačovej konferencie k aktuálnym opatreniam v boji s koronavírusom 6. decembra 2021 v Bratislave. Zdroj: Jakub Kotian

Za nezvládnutie situácie s pandémiou môže podľa nich aj vláda bývalého premiéra Igora Matoviča, ktorý sa dostal do celosvetového povedomia najmä pre jeho fiasko s ruskou vakcínou Sputnik V. Vysoké počty denných prípadov a nezvládnutie situácie s pandémiou zapríčinilo, že susedné štáty ako Česko zaradili Slovensko od 1. novembra medzi krajiny s veľmi vysokým rizikom nákazy COVID-19 a na mape sa naša krajina zafarbila do tmavočervena.

Podľa odhadov žije a pracuje v zahraničí viac ako milión Slovákov, ktorí sa po najkrajších sviatkoch roka prežitých „na rodnej hrude“ opäť vrátia opäť do cudziny. Ak patríte do tejto skupiny ľudí aj vy, musíte rátať s tým, že od vás na hraniciach budú vyžadovať hneď niekoľko dokumentov.

Pre Rakúšanov sme menej rizikoví ako Česi

Pri vstupe do Rakúska od 22. novembra stále platí to, že pre vstup nie je uznávaný test na protilátky ani antigénový test (výnimku majú pendleri). Platnosť negatívneho PCR testu sa uznáva počas 72 hodín od odobratia vzorky. Na rozdiel od Česka je Slovensko zaradené z pohľadu Rakúska do menej rizikových krajín skupiny A. To znamená, že pri vstupe do Rakúska sme oslobodení od povinnej karantény či povinnej registrácie, avšak len pokiaľ osoba spĺňa jednu z podmienok OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní).

Policajti kontrolujú návštevníkom covidpasy na vianočných trhoch vo Viedni 17. novembra 2021. Zdroj: Michael Gruber

V Rakúsku – obľúbenej zárobkovej destinácii mnohých našincov – už niekoľko rokov pracuje napríklad aj čašníčka Pavla zo stredného Slovenska. „Na Vianoce zostávam v robote, ale pokiaľ viem, stále platí ´očkovaní, prekonaní, testovaní´. Keď pri vstupe do krajiny nie ste ani jedno z toho, musíte sa do jedného dňa otestovať na PCR test,“ doplnila.

