V čínskom horoskope sa každý lunárny rok ujíma vlády jedno zo zvierat podľa 12-ročného cyklu čínskeho zverokruhu. Legenda hovorí, že zvieratá, ktoré tento veľký zverokruh tvoria, vybral Nebeský cisár. V deň svojich narodenín usporiadal súťaž, v ktorom mali vybrané zvieratá zdolať prekážky a dostať sa do cieľa. Súťaž vyhrala krysa, druhý bol byvol, tretí tiger, štvrtý zajac, drak, had, kôň, koza, opica, kohút, pes a ako posledné dorazilo do cieľa prasa.

Rok 2021 sa bude niesť v znamení kovového Byvola. Vzhľadom na to, že celý svet bojuje s pandémiou koronavírusu, nepoteší vás veľká predpoveď do nasledujúceho roku. Horoskopy pre jednotlivé znamenia sa síce odlišujú, no globálna predpoveď zostáva rovnaká pre všetkých. V roku 2021 by nemalo dôjsť k veľkým zmenám, práve naopak. Zmeny, ktoré nastali v roku 2020, sa budú v budúcom roku naďalej vyvíjať. Mohlo by to napríklad znamenať, že pandémia koronavírusu nie je ešte ani zďaleka za nami.

Rok Byvola taktiež kladie dôraz na mier a upokojenie chaosu vo svete. Konflikty medzi krajinami sa majú v nasledujúcom roku zmierniť, utíšiť a ustúpiť do úzadia.

