Na vzhľade záleží! Teda aspoň podľa 50-ročného barbera s dlhoročnými skúsenosťami Jasona Schneidmana. Za strihanie zákazníkov si síce účtuje nemalé peniaze, no čo sa týka bezdomovcov, tí majú u neho strihanie grátis. Pozrite si fotografie v galérii, tie premeny stoja za to!

Schneidman sa venuje strihaniu vlasov od svojich 14 rokov. "Milujem strihanie a som rád, keď som súčasťou veľkej premeny. Ľudia odchádzajú z môjho salóna šťastnejší, zvýši sa im sebavedomie a vidím, že sú šťastnejší, je to super," povedal Jason, ktorý si založil neziskovú organizáciu s názvom THEMENSGROOMER, prostredníctvom ktorej pomáha tým, ktorí na to jednoducho nemajú. Bezdomovcom, ktorí podstúpia v jeho salóne obrovskú premenu, zabalí na cestu aj balíček s jedlom a vodou zadarmo.

"Niektorí by si pomysleli, že úprava zovňajška je pre ľudí bez domova tabu, že to nepotrebujú. Ale mýlia sa. Niektorí dostanú vďaka tomu prácu, peniaze, a to ako, s tým naložia, už nie je moja vec," povedal Jason. Jedným z takýchto šťastlivcov je aj bezdomovec Joâo Coelho Guimaraes.

Príbeh ako z hollywoodskeho filmu

Keď 45-ročný bezdomovec „Džao“ pred Vianocami vošiel do miestneho kaderníctva v Goiânii, netušil, že mu návšteva u barbera zmení život. Od majiteľa pýtal len jediné – britvu, ktorou by sa oholil. Nakoniec však odišiel ako úplne iný človek. Majiteľ si totiž povedal, že dobrých skutkov nikdy nie je dosť, a tak si vzal zanedbaného muža do parády osobne. Alessandro sa veľkou premenou pochválil aj na internete a fotografiu bezdomovca dal okamžite na internet. Vtom prišiel šok! Bezdomovca spoznala na fotografiách jeho rodina, ktorá si myslela, že je 10 rokov mŕtvy.

Rozdelená rodina sa nakoniec síce znovu zišla, no Džao sa časom vrátil späť na ulicu k svojim smetiakom.