Britský Úrad pre reguláciu liekov (MHRA) v utorok 2. decembra oznámil, že vakcína od spoločností BioNTech a Pfizer je bezpečná na použitie.

Britské úrady podľa Fauciho údaje z testov vakcíny spoločnosti Pfizer nepreskúmali tak pozorne, ako to robí americký Úrad pre potraviny a lieky (FDA), píše CNN. Fauci v rozhovore pre stanicu Fox News postup používaný FDA označil za správny. "Údaje naozaj preverujeme veľmi starostlivo, aby sme Američanom zaručili, že je to bezpečná a účinná vakcína," povedal.

Ak by to tak úrady nerobili, podľa Fauciho by tým posilňovali nerozhodnosť časti obyvateľstva, ktorá má v spojitosti s vakcínou obavy. "Ak postupujete rýchlo a urobíte to povrchne, ľudia sa nebudú chcieť dať zaočkovať," povedal. Odborník takisto označil za dôležité, aby ľudia v súvislosti s vakcínou mali dobrý pocit.