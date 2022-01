Esrail, ktorý bol podpredsedom IAK, sa ako mladý muž stal členom francúzskeho odbojového hnutia Résistance (Odpor), pripomenul výbor. Počas nacistickej okupácie Francúzska žil Esrial v meste Lyon, kde falšoval pasy a iné doklady totožnosti, čím mnohých ľudí zachránil pred smrťou v koncentračných táboroch.

Nacisti zadržali 19-ročného Esraila v roku 1944 za to, že bol členom Résistance a Žid. Bol deportovaný do vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau odkiaľ bol v rámci tzv. pochodu smrti nútený kráčať do koncentračného tábora Dachau, ktorý bol vzdialený takmer 700 kilometrov. Americká armáda ho oslobodila v máji 1945.

Esrail začal o tomto období svojho života rozprávať až po niekoľkých desaťročiach.

"Až neskôr dokázal rozprávať o tom, čo videl v Auschwitzi a čo sa (tam) stalo jemu a ostatným väzňom," povedal výkonný podpredseda IAK Christoph Heubner.

"Náš priateľ a brat Raphael Esrail nám bude veľmi chýbať, najmä vzhľadom na antisemitské a krajne pravicové útoky a konšpiračné teórie, ktorým sú v súčasnosti vystavené európske demokracie," dodal Heubner.

Esrail bol po svojom zadržaní v roku 1944 nejaký čas uväznený v zbernom tábore Drancy pri Paríži. Tam sa stretol so svojou budúcou manželkou Liliane Badourovou, ktorú nacisti následne tiež deportovali do Auschwitzu. Obaja prežili a v roku 1948 sa vzali.

Liliane Badourová-Esrailová zomrela 1. mája 2020. Esrail krátko pred smrťou svojej manželky predstavil v Berlíne nemecké vydanie jej spomienok s názvom Die Hoffnung auf einen Kuss. Auschwitz, Liliane und ich (Nádej na bozk. Osvienčim, Liliane a ja).