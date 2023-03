Vo veku 56 rokov zomrel vo štvrtok britský hudobník Steve Mackey, ktorý pôsobil ako hráč na basovú gitaru v britpopovej skupine Pulp. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie jeho manželky, novinárky Katie Grandovej.

Mackey hral v skupine Pulp počas desaťročí jej medzinárodných úspechov. Nahral s ňou päť štúdiových albumov: Separations (1991), His 'n' Hers (1994), Different Class (1995), This Is Hardcore (1998) a We Love Life (2001).

Okrem toho sa ako skladateľ, producent či remixér podieľal aj na nahrávkach iných interpretov vrátane Arcade Fire, Florence and the Machine, Black Box Recorder alebo Death in Vegas. Bol tiež kurátorom hudby pre umelecké výstavy.

"Po troch mesiacoch strávených v nemocnici, kde bojoval zo všetkých síl a s veľkým odhodlaním, sme sa s ním museli rozlúčiť. Sme z toho šokovaní a zničení. Steve bol najtalentovanejší človek, akého som kedy poznala, výnimočný hudobník, producent, fotograf a filmár," napísala Grandová na sociálnej sieti.

Skupina Pulp na čele s charizmatickým spevákom Jarvisom Cockerom stála v 90. rokoch na čele hudobnej vlny britpop, pričom zaznamenala hity ako "Common People" či "Disco 2000".

Mackey sa ku kapele vrátil po jej deväťročnej prestávke, keď v rokoch 2011 a 2012 absolvovala svetové turné a v roku 2013 vydala svoju nateraz poslednú nahrávku, singel "After You".

Basgitarista však vlani v októbri oznámil, že sa nezúčastní na sérii reunionových koncertov, ktoré sa majú uskutočniť koncom tohto roka. O príčine jeho smrti neboli zverejnené žiadne ďalšie podrobnosti.