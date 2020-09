Pandémia koronavírusu v posledných mesiacoch zasiahla celý svet. S včasným odhaľovaním nových ohnísk nákazy by podľa všetkého okrem epidemiológov mohol pomôcť aj najpoužívanejší internetový vyhľadávač Google.

Internetové dáta nemusia slúžiť len na reklamné osobité zameranie na spotrebiteľa, ale rovnako by nám mohli pomôcť poraziť pandémiu koronavírusu, ktorá sa v januári dostala z Číny do celého sveta. Podľa českého Blesku.cz vďaka tomu, že chorí ľudia dnes bežne vyhľadávajú symptómy prostredníctvom prehliadača Google, by mohli byť tieto dáta užitočné na včasné odhalenie nových ohnísk. "Len čo totiž z jedného mesta začne viac ľudí naraz vyhľadávať na Googli rovnaké príznaky choroby, existuje reálna šanca, že tu nové ohnisko je. Veľakrát sa aj potvrdí, ako uviedlo niekoľko nedávnych štúdií," uvádza na svojich stránkach Blesk.cz.

Spoločnosť Google. Zdroj: twitter

Tento vzťah medzi vyhľadávaním symptómov na Google a novými ohniskami skúmali napríklad odborníci v Iráne a ich práca vyšla aj v odbornej publikácii. Svojím výskumom sa prostredníctvom dát z nástroja Google Trends pokúsili predpovedať pravdepodobné nové ohniská koronavírusu v krajine. "K predpovedi trendov ohnísk možno použiť algoritmy dolovania dát. Táto predpoveď môže pomôcť úradom a zdravotníckym pracovníkom k plánovaniu a alokovaniu zdrojov zdravotnej starostlivosti," uzavreli svoje zistenia iránski vedci.

Rovnako sa im podarilo zistiť aj nové symptómy, keď ľudia v súvislosti s umývaním rúk a dezinfekciou vyhľadávali aj stratu chuti a čuchu. K rovnakým zisteniam sa pripojili aj odborníci z ďalších krajín, ktorí si myslia, že dáta z Google môžu byť cenným pomocníkom pri lokalizovaní nových ohnísk aj príznakov.