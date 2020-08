Vedci hlásia prvé prípady ľudí, ktorí sa vyliečili z koronavírusu, no nakazili sa znova

Uviedli v utorok holandská verejnoprávna televízna stanica NOS a spravodajský server Dutchnes.nl. Informácie o opätovnom ochorení na COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, boli potvrdené krátko po zverejnení správy o Hongkončanovi, ktorý sa opätovne nakazil 4,5 mesiaca po tom, čo bol vyhlásený za vyliečeného.

NOS v tejto súvislosti citovala virologičku Marion Koopmansovú, ktorá funguje ako poradkyňa holandskej vlády a ktorá uviedla, že holandský pacient s recidívou na COVID-19 je starší muž a má oslabený imunitný systém.

Podľa jej slov sú lepšie známe prípady ľudí, ktorí boli v dôsledku koronavírusu dlhší čas chorí a potom sa ich choroba opäť prehĺbila. Spresnila, že skutočná "reinfekcia", čo je prípad pacientov z Hongkongu, Holandska a Belgicka, si vyžaduje genetické testovanie vírusu v prvom aj v druhom štádiu infekcie, aby lekári boli schopní zistiť, či existujú rozdiely medzi týmito dvoma vírusovými kmeňmi. "Skutočnosť, že došlo k reinfekcii, ma nedesí. Musíme však zistiť, či sa to deje častejšie,"vysvetlila Koopmansová.

V Belgicku je to prípad ženy z mesta Leuven, u ktorej sa pozitívny nález na COVID-19 zopakoval po troch mesiacoch od prvého ochorenia. Belgický virológ Marc Van Ranst to podľa televízie NOS nepovažuje za "dobrú správu". Podľa jeho tvrdenia protilátky, ktoré si belgická pacientka vyvinula počas prvého nakazenia vírusom SARS-CoV-2 neboli dostatočné na to, aby zabránili druhej infekcii, ktorú spôsobil mierne pozmenený variant tohto vírusu.

Koopmansová upozornila, že treba zistiť, či k takýmto prípadom dochádza častejšie. Uviedla, že návrat infekcie spôsobený koronavírusom sa vyskytuje pri respiračných infekciách a o tomto riziku sa už viedli diskusie na pôde Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Dodala, že aby bolo možné zozbierať relevantné údaje bude treba po dlhší čas sledovať väčšie skupiny pacientov, pričom bude nevyhnutné preskúmať genetický kód vírusov.