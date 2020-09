O kurióznom náleze informovala v stredu nemecká agentúra DPA a jej správu prebrala aj americká agentúra AP.

K zrážke dodávky s dvoma vozidlami došlo v utorok na diaľnici A5 neďaleko Heidelbergu.

Vodič dodávky a jeho dvaja spolujazdci, všetko Slováci, utrpeli pri nehode zranenia a previezli ich do nemocnice. Levíča našli v drevenej klietke. Po nehode, z ktorej vyviazlo bez zranení, ho previezli do zoo v meste Landau in der Pfalz.

"Cez noc vypilo mlieko a zjedlo trochu mletého mäsa," povedal v stredu agentúre DPA Dominik Bischoff zo ZOO Reptilium, ktorej zamestnanci mladú levicu nazvali Lea.

Polícia medzičasom informovala, že v havarovanej dodávke našla dokumenty naznačujúce, že levíča prepravovali zo Slovenska do Barcelony. Či išlo o legálny prevoz nateraz nie je známe.

Svedkovia polícii povedali, že v prívese bol okrem levice aj vták pripomínajúci tukana, po nehode však uletel.