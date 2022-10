Váš čas VYPRŠAL: Britskí poslanci chcú premiérku Trussovú po MESIACI zosadiť z kresla!

Britskí poslanci sa tento týždeň pokúsia zosadiť premiérku Liz Trussovú napriek varovaniu z Downing Street, že by to mohlo vyústiť do parlamentných volieb. Informoval o tom v nedeľu večer denník Daily Mail. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.