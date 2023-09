Od mája zomrelo v deviatich utečeneckých táboroch v Sudáne v dôsledku osýpok a podvýživy viac ako 1200 detí. V utorok to uviedli agentúry OSN a zároveň varovali, že tisíce ďalších detí sú v ohrození. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zistil, že od 15. mája do 14. septembra zomrelo v utečeneckých táboroch v regióne Biely Níl viac ako 1200 detí do päť rokov. V táboroch sú najmä utečenci z Južného Sudánu a Etiópie, povedal novinárom v Ženeve šéf verejného zdravotníctva UNHCR Allen Maina.

Detský fond OSN (UNICEF) v dôsledku neúnavných útokov na zdravotnícke a výživové služby vyjadril obavy, že tisíckam novorodencom hrozí smrť do konca tohto roka. Hovorca UNICEF-u James Elder v Ženeve poukázal na to, že od októbra do decembra sa má v krajine narodiť asi 333.000 detí.

"Matky a ich deti potrebujú kvalifikovanú starostlivosť. V krajine, kde milióny ľudí uviazli vo vojnových zónach a kde je vážny nedostatok zdravotníckeho materiálu, je takáto starostlivosť zo dňa na deň menej pravdepodobná," povedal Elder.

Každý mesiac potrebuje v Sudáne liečbu približne 55.000 detí ohrozených smrťou z podvýživy. V hlavnom meste Chartúm je funkčné menej ako jedno z 50 výživových centier. V štáte Západný Dárfúr je to jedno z desiatich, dodal.