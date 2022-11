AFP pripomenula, že republikáni sa v týchto voľbách usilujú získať v Kongrese väčšinu, ktorá by paralyzovala agendu demokratického prezidenta Joea Bidena na nasledujúce dva roky a pripravila potenciálnemu kandidátovi republikánov Donaldovi Trumpovi návrat do Bieleho domu.

Americký Kongres pozostáva z dvoch komôr. V utorkových voľbách sa volí tretina (35) zo sto členov Senátu a všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov. Kým senátori sú volení na šesť rokov, členovia Snemovne reprezentantov na dva roky.

Prvé predbežné výsledky utorkových doplňujúcich volieb do amerického Kongresu sa začnú zhromažďovať okolo 18.00 h miestneho času (0.00 h SEČ), keď sa zatvoria prvé volebné miestnosti. Sčítavanie hlasov v niektorých štátoch však môže trvať dni až týždne. TASR správu prevzala z webovej stránky denníka The New York Times (NYT).

Denník upozorňuje na štáty New Hamsphire a Virgínia, ktoré volebné hlasy zvyčajne sčítavajú rýchlo a mohli by byť indikátorom pre celkové výsledky. Volebné miestnosti vo Virgínii sa zatvárajú o 19.00 h miestneho času (1.00 h SEČ) a v New Hampshire hodinu potom. Sčítavanie v kľúčových štátoch, ako napríklad Pensylvánia, môže trvať niekoľko dní. Voľby do Senátu za štát Georgia, ktoré môžu ovplyvniť celkové zloženie hornej komory Kongresu, sa môžu rozhodnúť až v decembrovom druhom kole volieb.

Američania v 36 štátoch si volia aj guvernérov a ďalších volených úradníkov. V piatich štátoch sa konajú referendá o interrupciách a v ďalších piatich o legalizácii marihuany.

Viacerí republikánski kandidáti stále spochybňujú výsledky prezidentských volieb z roku 2020 a v prípade úspechu by sa mohli dostať na pozície, ktoré môžu ovplyvniť výsledky budúcich volieb, dodáva NYT.