Ostrý kontrast sa stal novým symbolom Putinovej tyranie v Charkove, no nie preto, že by vzbudzoval ľútosť. Je to jasné gesto odporu, príklad toho, že či už ide o vojakov alebo civilistov, Ukrajinci odmietajú skloniť hlavy pred moskovským diktátom.

„Navždy sa zachová v pamäti stužková... “ Ukrajinskí študenti si zrejme z Elánu tradíciu nespravili, no podobne ako u nás, aj na Ukrajine sa tancuje v úvodnom kole ukrajinskej obdoby stužkovej valčík. Táto tradícia je doplnená tým, že naposledy zaznie zvonček symbolizujúci koniec vyučovania.

Je to rozlúčka so školou, s detstvom, je to privítanie dospelosti a nového života – nie stužková v pravom slova zmysle ako u nás, ale v podstate ide o podobný princíp: slávnostne sa rozlúčiť so študentskými časmi.

Záverečný tanec si nenechali ujsť

Bohužiaľ, pre vojnu, ktorá brutálnym spôsobom zasiahla aj druhé najväčšie mesto Charkov, sú tieto slasti dospievania mladej generácii odoprené. Časť žiakov, ktorí navštevovali jednu z charkovských škôl s číslom 134 predtým, než ju Rusi zbombardovali, si však povedala, že sa nenechá pokoriť.

Chlapci sa obliekli do košiel a oblekov, dievčatá zase do slávnostných šiat a všetci sa vybrali do rozvalín bývalej školy, aby si spravili aspoň skromnú stužkovú. Symbolické gesto, na ktoré po celý čas dohliadali ozbrojení vojaci, neuniklo pozornosti médií a z vojnovej kuriozity sa stala na internete senzácia.

„Šaty sme už s dievčatami mali vybrané,“ prezradila pre ukrajinské médiá Anna, ktorej záber, ako pózuje v červenej róbe pred zbombardovanou školou, na sociálnych sieťach zdieľali ľudia vo veľkom. „Potom ale prišli Rusi a vzali nám všetky naše sny.“

Napriek všetkému sa asi tretina maturantov spolu s učiteľmi rozhodla osláviť ukončenie školy, ako sa patrí. Nie je to pritom až tak dávno, čo zničená škola slúžila okupačným silám ako ich vôbec posledná bašta v Charkove, kým ich z metropole nevytlačili ukrajinské ozbrojené sily. Pred niekoľkými dňami sa však v meste znova začali ozývať výbuchy signalizujúce ruskú ofenzívu.