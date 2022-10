Gladkov na platforme Telegram tvrdil, že ruská protivzdušná obrana zostrelila viacero rakiet neďaleko mesta Novij Oskol, ktoré má 18.000 obyvateľov a leží zhruba 90 kilometrov severne od hraníc s Ukrajinou. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a denníka The Guardian. Reuters pripomína, že gubernátorove tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť a Kyjev sa k nim nevyjadril.

"Bolo poškodené elektrické vedenie. Vlaky dočasne nepremávajú," dodal Gladkov s tým, že k obetiam nedošlo. Ruské úrady opakovane obviňujú Kyjev z ostreľovania cieľov v ruskom pohraničí, ako sú napríklad sklady paliva. Ukrajina obvinenia z takýchto útokov popiera.

V pondelok boli mestá po celej Ukrajine vystavené mohutnému útoku ruskými raketami a dronmi, pri ktorom zahynulo najmenej 19 ľudí a ďalších približne 100 utrpelo zranenia.

V Rusku sa medzitým v piatok očakáva príchod obyvateľov evakuovaných z ukrajinskej Chersonskej oblasti. Moskvou dosadená okupačná správa v Chersone totiž naznačila, že miestne obyvateľstvo by sa malo v záujme vlastnej bezpečnosti evakuovať. Podľa novín The Guardian to poukazuje na oslabenie pozícii Moskvy v tejto čiastočne okupovanej ukrajinskej oblasti, ktorú Rusko nedávno oficiálne anektovalo.

