Ruský prezident Vladimir Putin nasadil na Ukrajinu už takmer 100 percent z viac ako 150.000 vojakov, ktorých pred inváziou sústredil pri ukrajinských hraniciach v Rusku a Bielorusku. Podľa agentúry Reuters to v pondelok uviedol vysoko postavený predstaviteľ rezortu obrany USA.

"V tejto chvíli je to náš najlepší odhad," povedal predstaviteľ, ktorý nechcel byť menovaný.

Pentagón cez víkend vyslal do Európy ďalších 500 vojakov, čím sa celkový počet amerických vojakov zvýši na približne 100.000, uviedol predstaviteľ v situácii, keď sa Spojené štáty snažia zabrániť tomu, aby sa vojna z Ukrajiny dostala na územie členských krajín NATO.

Podľa televízie CNN odvolávajúcej sa na zdroj z Pentagónu ruské sily momentálne "zintenzívňujú ostreľovanie" veľkých ukrajinských miest vrátane Charkova, Kyjeva a Černihiva, ako aj Mykolajiva a Mariupolu na juhu.

Zdroj dodal, že tieto útoky zasahujú aj civilné ciele, infraštruktúru a obývané zóny. Podľa neho "nie je jasné", či Rusi zasahujú civilné ciele zámerne, alebo či je to "následok nepresnosti" pri streľbe. Určite sa to však deje, "často a vo väčšom rozsahu a je to dôkaz bezohľadnosti, s akou Rusi rozširujú" územie zasiahnuté touto inváziou.

Rusko podľa predstaviteľa Pentagónu odpálilo doteraz na ciele na Ukrajine viac ako 625 rakiet.

V situácii, keď stále nie je jasné, ktorá zo strán konfliktu ovláda vzdušný priestor nad Ukrajinou, zdroje v USA sa domnievajú, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má k dispozícii "prevažnú väčšinu svojich lietadiel", ako aj zbraní na obranu ukrajinského vzdušného priestoru.

Rusko stratilo už vyše 12-tisíc vojakov

Ukrajina v utorok oznámila, že počas invázie zahynulo vyše 12.000 ruských vojakov. Aktuálnu informáciu priniesla na webe britská stanica Sky News.

Oznam vydala Štátna služba pre špeciálnu komunikáciu a ochranu informácií Ukrajiny (SSCIP). Podľa nej Rusko stratilo 12.000 vojakov, čo znamená, že boli zabití. V pondelok bol tento údaj 11.000. Zničených bolo viac ako 300 tankov a 1036 obrnených bojových vozidiel, dodala služba. Rusko neaktualizovalo svoj odhad strát od minulej stredy – vtedy prvýkrát priznalo, že zahynulo 498 ruských vojakov.