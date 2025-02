Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok vyhlásil, že ak má Ukrajina záujem o vstup do Európskej únie, je to jej výsostným právom, keďže ide o ekonomickú a nie vojenskú organizáciu. Moskva však nesúhlasí so vstupom Ukrajiny do NATO. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a TASS.