"Špeciálne jednotky na plavidlách zakotvili pri brehu v oblasti pri obciach Olenivka a Majak" na západnom pobreží Krymu, uviedla HUR vo vyhlásení. Zverejnila aj krátke tmavé video, na ktorom je vidieť malý motorový čln v noci vo vode neďaleko pobrežia.

HUR dodala, že "všetky ciele" operácie boli dosiahnuté a nepriateľ utrpel straty. Tieto ciele však nešpecifikovala. "Na ukrajinskom Kryme opäť zaviala štátna vlajka (Ukrajiny)," píše sa vo vyhlásení bez ďalších podrobností.

In the #Crimea, a battle took place with the involvement of watercraft and aircraft. From 5 o'clock in the morning, explosions were heard near the Mayak settlement on Cape Tarkhankut, Krym.Realii reports. pic.twitter.com/spWQSqY2cP