Ukrajina dosiahla vo vývoze obilia svoj LIMIT: Nepomôže ani UKONČENIE ruskej blokády prístavu!

Ukrajina by potrebovala asi šesť mesiacov na odmínovanie vôd v okolí svojich čiernomorských prístavov, aj keď bude ich blokáda ruským námorníctvom zrušená. Podľa utorkovej správy britského denníka The Guardian to vyhlásil námestník ukrajinského ministra pre poľnohospodársku politiku a potravinárstvo Taras Vysockyj.