UPOZORNENIE: Zábery v článku nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy!

Vojna na Ukrajine si vyžiadala ďalšiu detskú obeť. V prístavnom meste Mariupoľ, kde sa Ukrajinci snažia odraziť ruský postup, vrazila v nedeľu do mestskej nemocnice sanitka so 6-ročným dievčaťom smrteľne zraneným pri ruskom ostreľovaní.

Ukrajinskí vojaci sedia vo vojenskom vozidle v meste Mariupoľ v Doneckej oblasti. Zdroj: Evgeniy Maloletka

„Bola bledá. Hnedé vlasy mala stiahnuté gumičkou. Jej krvavé pyžamové nohavice zdobili kreslené jednorožce. Priviezli ju s otcom so zranením hlavy. Lekársky tím zúfalo bojoval o jej oživenie. Jej matka stála pred ambulanciou a plakala," uviedla agentúra Associated Press, ktorá mala do nemocnice povolený vstup.

„Vezmi ju von! Vezmite ju von! Zvládneme to!" kričal nemocničný pracovník a tlačil vozík k sanitke.

Dievčatko v snahe o záchranu jej života previezli zo sanitky dovnútra nemocnice. Okolo nej sa tlačili lekári a sestry. Jeden jej dal injekciu. Ďalší sa ju pokúsil oživiť pomocou defibrilátora. Sestra plakala. Doktor, ktorý do nej pumpoval kyslík, sa pozrel priamo do kamery videoreportéra: „Ukážte to Putinovi,“ povedal nahnevane. Dievča, ktorého meno nebolo zverejnené, sa nakoniec nepodarilo zachrániť. Vojenská agresia na Ukrajine si tak vzala to najcennejšie - nevinný detský život.

Zdroj: archív