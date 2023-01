Fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto počas tlačovej konferencie v Helsinkách v utorok 24. januára 2023. Fínsko musí zvážiť vstup do NATO bez Švédska. Povedal to v utorok šéf fínskej diplomacie. Švédsko sa spolu s Fínskom uchádza o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO), na čo potrebuje súhlas všetkých 30 členských krajín vrátane Turecka.

Zdroj: Vesa Moilanen