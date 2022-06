Americký exprezident Donald Trump a jeho dve najstaršie deti - Donald Trump mladší a Ivanka Trumpová - súhlasili, že budú v júli vypovedať na súde v New Yorku vo veci údajného podvodu, ktorého sa mala dopustiť ich rodinná firma The Trump Organization.

TASR správu prevzala od agentúr AFP a Reuters, ktoré v stredu nahliadli do súdnych spisov. Trumpovci by mali na súde začať vypovedať od 15. júla, no do 13. júna môžu požiadať o odklad. Ak súd ich žiadosti vyhovie, vypovedať budú neskôr.

Americký exprezident a jeho deti súhlasili, že budú vypovedať po tom, ako newyorský nižší odvolací súd zamietol Trumpovú žiadosť o odopretie výpovede. Trumpovci totiž tvrdili, že ich vypovedanie v tomto prípade by bolo porušením ich ústavných práv, pretože ich výpovede by mohli byť použité aj v obdobnom vyšetrovaní, ktoré proti nim vedie prokurátor newyorského mestského obvodu Manhattan Alvin Bragg.

Vyšetrovanie prípadu voči exprezidentovej spoločnosti The Trump Organization, v ktorom majú Trumpovci v júli vypovedať, vedie generálna prokurátorka amerického štátu New York Letitia Jamesová. Prokurátorka tvrdí, že počas vyše troch rokov trvajúceho vyšetrovania sa jej podarilo nájsť dôkazy, že Trumpová firma zámerne uvádzala nesprávne hodnoty rôznych aktív, aby tak získala rôzne benefity vrátane výhodnejších úverov či zaplatenia nižších daní.

Trump odmieta akékoľvek pochybenie, pričom podľa rodiny je toto vyšetrovanie politicky motivované. Minulý mesiac však musel americký exprezident zaplatiť pokutu 110.000 dolárov, pretože v tomto prípade odmietol poskytnúť vyšetrovateľom daňovú dokumentáciu.

Prípad, ktorý vyšetruje Jamesová, je pritom iba jedným z niekoľkých vyšetrovaní vedených proti americkému exprezidentovi, čo mu môže skomplikovať jeho budúce snahy o opätovnú kandidatúry v prezidentských voľbách v roku 2024, píše AFP.

Spoločnosť The Trump Organization je vyšetrovaná i manhattanským prokurátorom pre možné finančné zločiny a poistný podvod.