Trump chce od Hamasu prepustenie všetkých rukojemníkov: Inak vypukne peklo

Ak Hamas neprepustí všetkých zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy do sobotňajšieho poludnia, tak by sa mala zrušiť dohoda o prímerí medzi týmto militantným hnutím a Izraelom, vyhlásil v pondelok americký prezident Donald Trump. Konečné rozhodnutie v tejto veci však podľa neho bude závisieť od samotného Izraela. Súčasne ale varoval, že ak by to Hamas nespravil, v Gaze vypukne peklo, informuje TASR podľa agentúry AFP.