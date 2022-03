Tretí týždeň VOJNY: Postup ruskej ARMÁDY sa spomalil, NARASTÁ však DEŠTRUKCIA Ukrajiny! ×

Vojna na Ukrajine vstupuje do tretieho týždňa, ruský postup zostáva pomalý, avšak deštrukcia zároveň narastá, keďže Rusi cielene útočia na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru pomocou rakiet dlhého doletu. Vo štvrtok to napísal americký denník The New York Times (NYT).