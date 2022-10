TRAPAS, ktorý Liz Trussovú nepoteší: Konzervatívci by sa mali ospravedlniť, že ju zvolili ×

Britská vládnuca Konzervatívna strana by sa mala verejnosti ospravedlniť za to, že si v lete vybrala za svoju líderku a premiérku Liz Trussovú, ktorá sa stala najkratšie úradujúcou šéfkou vlády v dejinách krajiny. Uviedol to v nedeľu vplyvný konzervatívny politik Michael Gove.