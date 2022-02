Drayke († 12) z amerického štátu Utah bol vzorným študentom a vášnivým športovcom. V obľúbenom koníčku mu však prekážalo jedno - spolužiaci. Chlapec podľa výpovede svojej matky chodieval domov s malými ranami na rukách, inokedy mal na oku monokel. Ako tvrdil, malé zranenia utrpel počas basketbalového tréningu. V osudný deň 9. februára Drayke poprosil rodičov, či by namiesto tréningu nemohol zostať doma, pretože sa necíti dobre. Rodičia mu to, samozrejme, dovolili, to však ešte netušili, že svojho syna vidia naposledy nažive.

Drayke sa toho večera pokúsil spáchať samovraždu, telo chlapca našli jeho dve sestričky, ktoré okamžite privolali rodičov. Chlapcovi však nedokázali pomôcť ani lekári. Naposledy vydýchol nadránom 10. februára. Rodina bola s milovaným Draykom pri nemocničnom lôžku do poslednej chvíle. Jeho dve sestričky ho držali za ruku a s plačom ho objímali.

Zvádzal bitku, ktorú som ako matka prehrala

Matka chlapca sa v posledné hodiny jeho života rozhodla pre zaujímavý krok. Umierajúceho chlapca v nemocnici spolu s plačúcimi sestrami a rodinou vyfotila a fotografie uverejnila na sociálnej sieti Facebook. "Toto je výsledok šikany, môj pekný chlapček zvádzal bitku, ktorú som ako matka prehrala," napísala pod emotívne zábery z nemocnice jeho maminka Samie Hardmanová. Fotografiami chce apelovať na ostatných rodičov, aby si svoje deti viac všímali a zabránili rovnakej tragédii, aká sa stala jej 12-ročnému synovi.

