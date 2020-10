TOTO milovníkov bondovky nepoteší: Na NOVÚ časť si budú musieť počkať. Premiéru opäť preložili!

Premiéru novej bondovky No Time to Die opäť pre koronavírusovú pandémiu preložili, tentoraz na apríl 2021. Film mal prísť do kín už v marci tohto roku, termín následne preložili na november.