Následky búrok a tornád na južnej Morave a v obci Stebno na severozápade Čiech odstraňovali aj počas uplynulého víkendu. V najviac zasiahnutých obciach na južnej Morave, Břeclavsku a Hodonínsku, prišlo o strechu nad hlavou tisíce ľudí. Do nedele statici odsúdili na zbúranie už najmenej 369 domov. Tisíce ďalších ľudí ostali bez elektrického prúdu a v niekoľkých obciach počas víkendu prehľadávali záchranné zložky trosky. Na pomoc zasiahnutým ľuďom vytvorili zbierky pomoci, v ktorých sa podľa českého denníka Blesk podarilo vyzbierať stovky miliónov, ďalšie peniaze sľúbili firmy, mestá i kraje. Ľudia, ktorí však prišli o domovy aj svojich blízkych, sa pýtajú, či sa pred silnými búrkami a tornádom nedalo varovať včas.

Zdroj: Vladimír Mièek

Podľa meteorológa Petra Münstera z Českého hydrometeorologického ústavu nešlo tornádo predpovedať. Experti však tušili, že sa cez strednú Európu preženie niečo neobvyklé. Münster v rozhovore pre český Blesk uviedol, že tornádo sa predpovedať nedalo a tým sa pred jeho príchodom nedalo ani varovať ľudí. Podľa jeho slov sa však dá predpovedať vznik superciel, z ktorých tornáda vznikajú. Ich výskyt však neznamená aj automatické vytvorenie tornáda.

Anketa Myslíte si, že mali byť upozornenia v spojitosti s počasím a búrkami razantnejšie? Áno. 80% Nie. 20% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Všeobecne veľmi silné búrky sme odhadovali, pretože celé to obdobie posledného týždňa sa odhadovali silné búrky. Väčšinou to bolo v Česku vo večerných častiach dní. Avšak táto posledná epizóda zo štvrtka na piatok už bola okolo poludnia. Začalo sa to v Čechách, nakoniec na Lounsko priniesla tiež tornádo. Avšak väčšina Čiech, Moravy a Sliezska bola už s predstihom upozorňovaná na nebezpečenstvo vzniku veľmi silných búrok. Otázkou je, čo si pod tým predstaviť," uviedol Münster pre Blesk na otázku, či predpokladali vznik takýchto superciel. Na vznik tornáda, ktoré zrovnalo južnú Moravu so zemou, však upozorniť nevedeli. „My na to neupozorňujeme, pretože je to tak časovo a priestorovo úzko zameraný jav, že nie je možné do každej búrky písať, že by mohlo vzniknúť tornádo. Hoci tá pravdepodobnosť nie je nulová skoro nikdy," dodal.

Zdroj: Jakub Kotian

O možnosti vzniku superciel informovali lovci tornád. Tí však podľa slov meteorológa označili oblasť ich vzniku v rozmedzí celej strednej Európy. Vo štvrtok sa však územie vzniku superciel spresnilo na územie Českej republiky – hlavne Moravy, oblasť Rakúska a Slovenska. Pred silnými búrkami bola následne vydaná výstraha.

Článok pokračuje na Ďalšej strane