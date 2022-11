Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v nedeľu povedal, že Kyjev robí "chybu", keď si kladie podmienky na to, aby začal rokovať s Ruskom. Podľa Lukašenka práve kladenie podmienok začatie takýchto rokovaní znemožňuje.

"Chyba Ukrajincov, (ukrajinského prezidenta) Volodymyra Zelenského, je v tom, že porušujú typické princípy vyjednávacieho procesu. Obzvlášť pri rozhovoroch s obrovským Ruskom. Nuž, nemôžete si klásť podmienky vopred," povedal Lukašenko v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu, z ktorého cituje spravodajská stanica CNN.

Treba robiť kompromisy, odkazuje Ukrajine

"Sadnite si k rokovaciemu stolu a (až) tam predložte všetky podmienky. A druhý typický princíp (vyjednávania) - kompromisy," dodal bieloruský prezident.

Bielorusko je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina. V priebehu ruskej invázie na Ukrajinu už Moskve poskytlo svoje územie na vyslanie ruských vojakov či odpaľovanie rakiet na Ukrajinu.

Minsk zároveň v októbri obvinil Kyjev z pripravovaného útoku a ohlásil nasadenie spoločnej bielorusko-ruskej bojovej skupiny na svojich západných hraniciach.

Sme pripravení na dialóg, avšak s iným ruským prezidentom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal ešte začiatkom októbra dekrét, ktorým možnosť akýchkoľvek rokovaní s Putinom vylúčil. "Sme pripravení na dialóg s Ruskom, avšak s iným ruským prezidentom," povedal.

CNN pripomína, že poprední americkí predstavitelia v ostatných týždňoch vyzývajú Ukrajinu, aby naznačila, že je stále otvorená rozhovorom s Ruskom. Zdroje oboznámené so situáciou však tvrdia, že USA nebudú Ukrajinu tlačiť k rokovaciemu stolu, a to obzvlášť pre to, že samotné Rusko dosiaľ zjavne nepreukázalo ochotu rokovať.

