Každý prezident potrebuje oddaného, schopného a na všetko pripraveného šéfa kancelárie. Petr Pavel (61) už pred voľbami zverejnil, že preňho je to Jana Vohralíková (59). Tá si pripíše unikátne prvenstvo: bude prvou ženou – kancelárkou na Pražskom hrade. Má skúsenosti, tento post by pre ňu nemal byť problém. Horšie je to s prezidentovou hovorkyňou Markétou Řehákovou, ktorá celkom nezvládla prvé vystúpenie v novej funkcii.

Jana Vohralíková pre český Blesk povedala, že s Petrom Pavlom sa prvý raz stretla pred dvadsiatimi rokmi. „Bol náčelníkom generálneho štábu a ja predsedníčka Českej rady detí a mládeže. Organizovali sme festival Bambiriáda a on nám pomohol zabezpečiť stravu pre deti. Armáda s nami potom spolupracovala desať rokov,” objasnila. Potom sa nevideli, ale keď Pavel ohlásil kandidatúru na prezidenta, šéfka jeho kampane Pavla Nýdrle navrhla Vohralíkovej rozhovor o spolupráci.

Vtedy bola kancelárkou v českom Senáte, ale Petr Pavel jej ponúkol, aby v prípade jeho víťazstva šla s ním na Pražský hrad ako kancelárka prezidentskej kancelárie. „Bola to veľká výzva. Keď som sa rozhodovala, riešila som, či na to mám predpoklady, či to zvládnem a či som schopná pracovať pre Petra Pavla ako prezidenta,” priznala Vohralíková počiatočné rozpaky.

Jana Vohralíková má za sebou úspešné štyri roky vo funkcii kancelárky Senátu. Zdroj: Vohralíková

Presvedčilo ju aj to, že kancelárku Senátu úspešne robila štyri roky a Petr Pavel jej sadol aj ľudsky. Paradoxne, bol členom KSČ a Vohralíková je z nekomunistickej rodiny, jej otca poslal minulý režim za trest do uránových baní. Lenže práve on ju naučil, že nikoho nesmie zatracovať iba preto, že bol v KSČ. Oveľa dôležitejšie vraj je, aký je to človek.

Kto je Jana Vohralíková Pôsobila vo vysokých funkciách na niekoľkých ministerstvách, v správnych radách, súkromných firmách. V súčasnosti je štvrtý rok kancelárkou Senátu. Je zakladajúcou členkou Asociácie manažérov neziskových organizácií, stála pri zrode Českej rady detí a mládeže.

Vohralíková bude prvá žena vo funkcii kancelárky. Za Václava Havla bol na tomto poste napríklad knieža Karel Schwarzenberg či šéf Českej televízie Ivo Mathé. Milošovi Zemanovi robil kancelára kontroverzný Vratislav Mynář. Vedúci prezidentskej kancelárie poskytuje servis hlave štátu, spravuje Pražský hrad i letné sídlo, zámok Lány.

Dvaja kontroverzní muži prezidenta Miloša Zemana: zľava hovorca Jiří Ovčáček a kancelár Vratislav Mlynář. Zdroj: tn.cz

Český Blesk sa Vohralíkovej pýtal aj na prípadné personálne zmeny. „Dôležité funkcie nebudeme obsadzovať podľa politických priorít, ale podľa profesionality každého človeka, podľa jeho skúseností, možností a odbornosti,” vysvetlila.

Pre Český rozhlas povedala, že chce z hradnej kancelárie urobiť miesto, ktoré dokáže počúvať ľudí. „Ak chceme dať spoločnosť dohromady, musíme dať ľuďom možnosť hovoriť,“ tvrdí. Chcela by, podobne ako manželia Pavlovci, areál Hradu otvoriť viac verejnosti, aby to bolo miesto nedeľných prechádzok.

Petr Pavel si cení Vohralíkovú ako skúsenú odborníčku a ľudského človeka. Zdroj: Profimedia

Petr Pavel pre idnes.cz vysvetlil, prečo si vybral za kancelárku Janu Vohralíkovú: „Hlavnými kritériami boli odborná spôsobilosť, praktická skúsenosť s vedením podobnej kancelárie, jazyková schopnosť, schopnosť profesionálne viesť tím a zároveň v ňom udržiavať dobrú atmosféru.”

