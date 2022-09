Tento TEST museli zvládnuť slovenskí maturanti: Trúfnu si len najlepší!

Foto: Shutterstock.com 9 - 10 bodov Gratulujeme! Zelenú stužku ste obhájili so cťou. Rodičia by na vás určite boli hrdí a možno by vás odmenili aj takýmto skvelým štvorkolesovým tátošom.

Foto: Shutterstock.com 7- 8 bodov Gratulujeme! Zelenej stužke ste hanbu nespravili. Hrdí by na vás boli aj starí rodičia. Možno až natoľko, že by vám radi prispeli do prasiatka.

Foto: Shutterstock.com 5 - 6 bodov Gratulujeme! Zelenú stužku by vám nezobrali. Kamaráti by vás skúšku dospelosti určite zobrali zapiť, teda ak už máte osemnásť.

Foto: TASR 0- 4 body Učivo zo strednej školy by ste mali trochu oprášiť, no nemusíte zúfať. Zelenú stužku ste predsa obhájili vtedy, keď to bolo nutné. Vedomosti však nikdy nie sú na škodu a Lenin by vás určite rád povzbudil svojim známym: "Učiť sa, učiť sa, učiť sa! "