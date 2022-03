"Ak ešte nie sme v patovej situácii, tak k nej rýchlo mierime," povedal predstaviteľ NATO novinárom. Dodal, že do tohto bodu by sa Rusko nedostalo, ak by neurobilo sériu chýb, keďže je potrebné zobrať do úvahy rozdiel v sile oboch armád na začiatku invázie.



Predstaviteľ Aliancie poznamenal, že patová situácia je obzvlášť nebezpečná, vzhľadom na to, že Rusko sa začalo uchyľovať k používaniu menej presných a brutálnejších zbraní, ktoré zasahujú civilné ciele. Je to dôsledok míňajúcich sa zásob presne navádzanej munície.



NATO naďalej hodnotí, že hlavným cieľom Ruska je zrejme dobytie Kyjeva a vynútenie zmeny vlády. Chce tiež prinútiť Ukrajinu, aby zaujala neutrálny postoj voči NATO a demilitarizovala sa, uviedol predstaviteľ spravodajskej služby s tým, že ruský prezident Vladimir Putin len ťažko ustúpi od týchto cieľov.



Predstaviteľ spravodajskej služby NATO poznamenal, že Ukrajinci niekoľkokrát zdôraznili, že sa nevzdajú, a Rusko aj napriek stratám neustupuje. V posledných dňoch sa ruská armáda podľa jeho slov pokúšala o zlepšenie logistickej podpory v Kyjeve a tiež na juhu Ukrajiny. Predstaviteľ tvrdí, že na zapojenie sa do konfliktu na Ukrajine si pripravuje pôdu aj Bielorusko.



Ruská vojenská invázia na Ukrajinu začala 24. februára. V dôsledku konfliktu utiekli z krajiny už viac ako tri milióny obyvateľov.