Súkromné protiatómové bunkre síce nie sú ničím novým, no švajčiarska firma Oppidum Bunkers, ktorú založil český biznisman Jakub Zamrazil, povýšila predaj takýchto krytov na novú úroveň.

Podobne ako na začiatku studenej vojny pred 75 rokmi, aj teraz sa derie do popredia strach z jadrového konfliktu medzi Východom a Západom. Kremeľ sa vyhráža, že pri ochrane Ruska nasadí aj jadrové zbrane, a keďže Vladimir Putin sa zjavne chystá anektovať časť ukrajinského územia, neistota a strach z čias tzv. "kubánskej krízy" v roku 1962 zažívajú bezprecedentný návrat. Vtedy, podobne ako dnes, bol svet vôbec najbližšie k jadrovej katastrofe. Zdroj: Oppidum Bunkers

Vtedy, podobne ako dnes, bol svet vôbec najbližšie k jadrovej katastrofe.

Aby sa ľudia na konci sveta netlačili

"Tradícia impozantných, luxusných rezidencií, postavených s ohľadom na bezpečnosť a obranyschopnosť, je dlhá. Len si vezmite zámočky vo Francúzsky, hrady v Anglicku či schlossy, ktoré stále zdobia centrálnu Európu," píše firma na webstránke.

Oppidum sa chváli tým, že interiérový dizajn svojej podzemnej pevnosti si budete môcť do detailov navrhnúť sami, podľa vlastných preferencií. Bunkre majú rozlohu asi tisíc metrov štvorcových nechýba v nich súkromné múzeum s nastavením ventilácie a vlhkosti či mega garáž.

Technológie kombinované s luxusom

Veci ako vlastná čistička vzduchu či energetická nezávislosť vďaka dieselovým generátorom či obnoviteľným zdrojom energie sú samozrejmosťou. Pevnosť má zabudované senzory, ktoré monitorujú kvalitu okolitého ovzdušia, a v momente, keď zacítia kontamináciu, spustí sa filtrácia na úrovni vojenskej vzduchotechniky. Kryt je tiež napojený na telekomunikačnú sieť, a to aj vďaka satelitom na orbite Zeme, takže v prípade núdze vás firma nabrífuje "v akejkoľvek situácii".

Spoločnosť Oppidum Bunkers preto v takýchto "časoch neistoty" ponúka najbohatším ľuďom sveta možnosť, ako zachrániť pred apokalypsou nielen seba a rodinu, ale aj najcennejší majetok. Čo tam po ľuďoch, hlavné je, aby ste včas preparkovali do obrovskej garáže všetky autá a zavesili na steny podzemnej galérie všetky multimiliónové zberateľské diela. Zdroj: Oppidum Bunkers

Bunker by mal majiteľov ochrániť pred jadrovými aj biologickými hrozbami a v prípade potreby je dokonca možné hermeticky uzavrieť jeho jednotlivé časti. Vôbec sa tiež nemusíte báť o to, že by vás v prípade jadrového hríbu na obzore niekto vymkol. Opancierované dvere sa totiž otvárajú automaticky, na základe skenu vašej tváre, očí, dlane a odtlačkov prstov.

"Strop takmer päť metrov vysoko, sklenené lustre, nábytok vyrobený na mieru, vôňa kvetín z vašej záhrady a drevená podlaha. Nebudete chcieť veriť, že ste hlboko pod zemou, obklopení hrubou vrstvou betónu. Vitajte doma!" láka Oppidium potenciálnych záujemcov.

V balíčku, ktorého nepochybne astronomická cena radšej ani nebola zverejnená, máte tiež rôzne služby. Ide napríklad o skontrolovanie interných systémov a vzduchotesnoti vášho ukrytu každé tri mesiace a tiež tréning vašich zamestnancov, aby vedeli všetko ovládať a vy ste sa nemuseli o nič starať. Výrobca vám však už nezaručuje, že s vami ten personál v prípade takej tretej svetovej vojny aj ostane...

