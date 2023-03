Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) usudzuje, že pandémiu koronavírusu "s najväčšou pravdepodobnosťou" spôsobil únik z laboratória v čínskom meste Wu-chan. Uviedol to v rozhovore pre americkú televíziu Fox News zverejnenom v noci na stredu riaditeľ tohto amerického vyšetrovacieho orgánu Christopher Wray, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

"FBI už nejaký čas usudzuje, že za vznikom pandémie je s najväčšou pravdepodobnosťou možný laboratórny incident vo Wu-chane," uviedol Wray. Práve v tomto čínskom meste sa v roku 2019 koronavírus prvýkrát vyskytol.

Wray ďalej uviedol, že FBI sa domnieva, že celosvetovú pandémiu, "ktorá zabila milióny Američanov", spôsobil "možný únik z laboratória kontrolovaného čínskou vládou". Dodal však, že v tejto súvislosti stále prebieha vyšetrovanie a v súčasnosti tak nemôže poskytnúť "celý rad bližších informácií, ktoré sú tajné".

Šéf FBI zároveň obvinil Čínu, že "robí všetko, čo je v jej silách, aby prekazila a zahmlila" snahy Spojených štátov a iných krajín, ktoré chcú zistiť viac o pôvode pandémie koronavírusu. Hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby pritom len v pondelok uviedol, že v rámci americkej vlády stále neexistuje jednotný názor týkajúci sa pôvodu koronavírusu.

Denník The Wall Street Journal (WSJ) však počas víkendu informoval, že americké ministerstvo energetiky dospelo k záveru, že pandémiu choroby COVID-19 mohol spôsobiť úniku vírusu z laboratória v Číne. Peking tieto tvrdenia poprel, pričom hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning uviedla, že vyšetrovanie pôvodu koronavírusu by malo byť vedeckou záležitosťou a nemalo by sa "politizovať".