Koľko detí vlastne Putin má? S bývalou manželkou Ľudmilou vychovával dve dcéry a to Máriu a Katarinu. Obe sú už dávno dospelé, majú rozbehnutú úspešnú kariéru, avšak pre sankcie zo Západu sa ich kariérne úspechy rúcajú ako domček z karát. Šéf Kremľa má okrem dvoch dcér aj tretiu, ktorú mu údajne porodila jeho milenka Svetlana. Lujza má 18 rokov a býva v Petrohrade. Teda, bývala. Po tom, čo Putin zaútočil na Ukrajinu sa špekuluje, že všetky svoje deti ukryl v bunkri na Sibíri, svoju milenku Alinu zas v luxusnej chate vo Švajčiarsku.

Okrem troch dcér má Putin aj dvoch synov

Prezradiť detaily z Putinovho života sa rozhodol blízky zdroj Kabajevovej. Ako informuje britský denník Daily Mail, bývalá olympijská gymnastka Alina mala Putinovi porodiť dvoch synov. Prvého v roku 2015 na prominentnej klinike Sant'Anna vo Švajčiarsku a druhého o štyri roky neskôr, avšak na Putinov príkaz v Moskve. Chlapcov mala odrodiť pôrodná asistentka, ktorá sa s Putinom pozná už viac ako 30 rokov.

"Vzťah Aliny a Putina existuje. Jej deti - dvaja synovia - sú deťmi Putina. Alina žiadny iný vzťah nemala. To by bolo príliš nebezpečné," uviedol zdroj, ktorý dodal, že Alina je veľmi príjemná žena. "Na kliniku prišla s matkou a so sestrou, ale bez ochranky," prezradil nemenovaný zdroj.

Jeho tvrdeniu dodáva aj fakt, že keď sa Alina v roku 2015 objavila na každoročnej udalosti s názvom „Alina 2015“, oblečené mala voľné šaty, čo vyvolalo špekulácie o tehotenstve. Na ľavej ruke mala dokonca zásnubný prsteň. Hovorca Putina aj samotná Alina však fámy o tom, že s prezidentom tvoria pár, odmieta.

Prvá dáma Ruska, ako ju prezývajú zahraničné médiá, sa naposledy objavila na verejnosti koncom apríla. Na prehliadke gymnastov s názvom "Alina 2022" vychválila Putinovu "špeciálnu operáciu na Ukrajine" do nebies. Súčasťou podujatia boli aj niektoré z najvlasteneckých piesní Sovietskeho zväzu na oslavu víťazstva krajiny nad nacistami – ale aj symbol „Z“, ktorý sa objavuje na drvivej väčšine ruských tankov a ďalších armádnych vozidiel útočiacich na Ukrajine. Bývalá olympijská gymnastka mala na sebe ružové šaty od britskej návrhárky Alessandry Rich v hodnote 2 220 eur.

