Fotografia zachytáva štvormesačného Eldena v bazéne, ako chytá dolárovú bankovku, ktorá pred ním visí na rybárskom vlasci. Po celom svete sa predalo vyše 30 miliónov nosičov tohto slávneho albumu, na ktorom sa nachádzajú hity ako Smells Like Teen Spirit, Come As You Are a Lithium.

V súčasnosti 30-ročný Elden tvrdí, že jeho rodičia nikdy nepodpísali zmluvu na zverejnenie, ktorá by umožňovala použitie jeho snímky na album. Takisto v žalobe uvádza obvinenie, že nahá fotografia sa rovná detskej pornografii.

"Zábery odhaľujú intímnu časť Spencerovho tela a oplzlo vystavujú Spencerove genitálie z obdobia, keď bol dojčaťom, až do súčasnosti," uvádza sa v žalobe podanej na súde v americkom štáte Kalifornia. Nesexualizované fotografie malých detí sa podľa práva Spojených štátov vo všeobecnosti nepokladajú za pornografiu.

Eldenov právnik Robert Y. Lewis však argumentuje, že začlenenie dolárovej bankovky do záberu (do snímky bola vložená až po odfotografovaní) vytvára dojem, akoby bolo neplnoleté dieťa "sexuálnym pracovníkom". V žalobe sa tiež uvádza, že skupina Nirvana sľúbila, že prekryje Eldenove genitálie nálepkou, ale dohodu nedodržala.

