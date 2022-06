Svetová zdravotnícka organizácia chce PREMENOVAŤ vírus opičích kiahní: TOTO je dôvod! ×

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) plánuje premenovať vírus opičích kiahní, ktorých súčasný názov označuje za nepresný, diskriminačný a stigmatizujúci. V stredu to oznámil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.