WHO vo svojej pravidelnej týždňovej analýze už druhý týždeň po sebe uviedla, že najväčšie množstvo nových prípadov - viac ako 1,3 milióna (približne 46 percent) z celkového počtu nových prírastkov na svete - eviduje európsky región. V porovnaní s uplynulým týždňom sa o 35 percent zvýšil i počet úmrtí, uvádza WHO. "Hoci počet úmrtí postupne narastá, ich pomer vo vzťahu k počtu nakazených ľudí zostáva pomerne nízky v porovnaní s prvou vlnou pandémie z jari," približuje WHO.

Organizácia zároveň upozorňuje na to, že počet hospitalizovaných pacientov (aj ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti) sa zvýšil v 21 európskych krajinách. Zhruba 18 percent ľudí nakazených novým druhom koronavírusu je podľa odhadov WHO hospitalizovaných v nemocniciach, z toho sedem percent potrebuje umelú podporu dýchania.

Krajiny, ktoré hlásia najvyššie počty prípadov zostávajú podľa WHO už tri týždne nezmenené - sú to India, Spojené štáty, Francúzsko, Brazília a Británia.