Švédsko a Fínsko chcú do NATO vstúpiť spoločne: Je v tom však jeden háčik... ×

Pre všetky krajiny Severoatlantickej aliancie by bolo výhodnejšie, keby do nej Fínsko a Švédsko vstúpili spoločne. Na stretnutí v Bruseli to v stredu vyhlásil fínsky minister obrany Mikko Savola.