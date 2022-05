Až do poslednej chvíle miestni neverili, že je to pravda! Udalosťou storočia sa v maďarskej obci Kunhegyes stal počas uplynulého víkendu sobáš 78-ročného starostu Andrása Szabóa z vládnej strany FIDESZ premiéra Viktora Orbána a mladučkej, len 18-ročnej miestnej dievčiny.

Presne šesťdesiatročný vekový rozdiel mladomanželov je pre mnohých Maďarov šokujúci. Chýrom, že obľúbený starosta, ktorý stojí na čele mesta už 16 rokov, sa ide oženiť so slečnou, ktorá by mohla byť jeho vnučkou, preto mnohí až do samotného obradu neverili.

Nebolo to však po prvýkrát, čo Szabó podľahol čaru podstatne mladšej ženy – ženatý bol totiž už aj predtým, a to s 25-ročnou mladicou. Ich vzťah však podľa maďarského denníka Blikk vydržal len asi rok. „Najlepší starosta Szolnockej župy“ sa však toho, že by sa história zopakovala, zjavne nebojí.

Nebolo to však po prvýkrát, čo Szabó podľahol čaru podstatne mladšej ženy – ženatý bol totiž už aj predtým, a to s 25-ročnou mladicou. Ich vzťah však podľa maďarského denníka Blikk vydržal len asi rok. „Najlepší starosta Szolnockej župy“ sa však toho, že by sa história zopakovala, zjavne nebojí. Zdroj: FB/Németh Szilárd politikus-gasztrológus-élsportoló

Pokiaľ ide o nevestu, aj tá je vcelku kurióznou osobou. Hoci je sotva dospelá, má z predchádzajúceho vzťahu s mužom po 30-ke štvorročného syna, píše Blikk. Toho počali, keď mala len trinásť rokov.

Anketa Aký máte názor na veľký vekový rozdiel medzi partnermi? Nemám s tým absolútne žiadny problém. Keď je láska, na veku nezáleží. 63% Viac ako pár rokov medzi partnermi neschvaľujem. 13% Do desať rokov je to v poriadku. 25% Maximálne dvadsať rokov som schopný/á tolerovať... 0% Rozdiel by nemal byť vyšší než 30 rokov. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Podľa denníka sa prítomní novinári pokúšali osloviť ako ženícha, tak i nevestu a jej matku, no ani jeden z nich nemal záujem poskytnúť médiám stanovisko.

To sa však nedalo povedať o miestnych obyvateľoch, ktorí sa radi podelili o svoj nie vždy pozitívny názor.

No, a najväčšiu radosť zo svadby mala zrejme miestna zmrzlinárka na námestí, ktorej sa podarilo predčasne vypredať celodennú várku. Ako sama povedala pre Blikk, takýchto senzácií by mohlo byť v mestečku Kunhegyes viac!

Prečítajte si tiež: