Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v sobotu vo Viedni oznámil, že pracovníci supermarketov by sa mali v rámci očkovania proti koronavírusu SARS-CoV-2 v podnikoch dostať na rad ako prví. S očkovaním v podnikoch by sa podľa slov Kurza malo začať "už v máji". Informovala o tom agentúra APA.

Kurz pred novinármi zamestnancov supermarketov označil za "hrdinov a hrdinky koronavírusovej krízy". Uviedol, že očkovanie "plynule postupuje". "Každý, kto sa chce dať zaočkovať, bude môcť byť zaočkovaný do konca druhého štvrťroka," prisľúbil.

Spravodajský magazín profil v sobotu informoval, že metropola Viedeň bude od budúceho týždňa popri veku pri prideľovaní termínov očkovania zohľadňovať i riziko vyplývajúce zo zamestnania. Nateraz sa má otvoriť 40.000 nových očkovacích termínov pre dve skupiny rizikových povolaní.

Prvú skupinu budú tvoriť osoby, ktoré sa môžu dostať do kontaktu s infikovanými, ako napríklad technici podieľajúci sa na výstavbe očkovacích stredísk či pracovníci v práčovniach, kde sa čistí nemocničná bielizeň. Do druhej skupiny sa budú radiť osoby, ktoré musia z pracovných dôvodov cestovať do zahraničia, čím sa zväčšuje riziko, že sa nakazia koronavírusom.

V ďalšom kroku dostanú očkovacie látky zamestnanci obchodov a závodov, potvrdil predstaviteľ viedenského zastupiteľstva pre sociálne záležitosti, zdravie a šport Peter Hacker. Podľa súčasného plánu by malo aspoň prvú dávku vakcíny dostať do konca júna 60 percent Viedenčanov.

Aktuálne už bolo prvou dávkou vo Viedni zaočkovaných 450.000 ľudí, pričom 160.000 z nich je už kompletne imunizovaných, píše stanica ORF.

Očkovacia stratégia Viedne sa tak líši od spolkovej krajine Dolné Rakúsko, kde prednedávnom otvorili očkovanie pre všetky vekové skupiny, či od Salzburska, kde očkujú ľudí v poradí od najstarších po najmladších.