Ako informovala agentúra Reuters, lesný požiar vypukol v sobotu popoludní v obci Oleiros a neskôr sa rozšíril do dvoch susedných obcí, odkiaľ medzičasom preventívne evakuovali niekoľko ľudí.

Pri dopravnej nehode cestou k miestu tohto požiaru zahynul v sobotu 21-ročný hasič. Jeho šesť kolegov utrpelo zranenia. Luís Belo Costa, predstaviteľ úradov okresu Castelo Branco, v ktorom sa nachádzajú zasiahnuté obce, v nedeľu ráno na tlačovej konferencii informoval, že požiarom v blízkosti izolovaných dedín je priamo ohrozených niekoľko domov.

Dodal, že zatiaľ nie je možné povedať, kedy hasiči dostanú oheň pod kontrolu. Tieto najnovšie požiare sú menšieho rozsahu v porovnaní s mohutným lesným požiarom, ktorý tento región zasiahol v júni roku 2017. Zahynulo vtedy 66 ľudí a viac ako 250 ich utrpelo zranenia.

Z údajov Európskej únie vyplýva, že Portugalsko každoročne patrí k tým krajinám, ktoré sú najviac postihnuté lesnými požiarmi.

Jednou z hlavných príčin častých požiarov v Portugalsku je to, že časti krajiny sú opustené, pretože ľudia odtiaľ buď odišli žiť do miest alebo do zahraničia a práce pri presekávaní porastov stromov a krovín sa často zanedbávajú.