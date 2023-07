Ukrajina je k Severoatlantickej aliancii bližšie ako kedykoľvek predtým, členovia Aliancie znovu potvrdili, že Ukrajina sa stane členskou krajinou NATO. Uviedol to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu vo Vilniuse na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, informuje spravodajca TASR.

Šéf NATO načrtol balík opatrení, ktorý podporí Ukrajinu na ceste k členstvu v Aliancii. Ide o viacročný program praktickej pomoci, ktorý ukrajinskej armáde pomôže prejsť na aliančné štandardy, vytvorenie novej Rady NATO-Ukrajina a odstránenie požiadavky plnenia Akčného plánu členstva (MAP) zo strany Kyjeva.

Stoltenberg tvrdí, že NATO odstránením požiadavky plnenia akčného plánu zjednodušilo cestu Kyjeva do Aliancie. Pozvánku Ukrajina dostane, keď sa spojenci dohodnú, že "požiadavky boli splnené". Podľa jeho slov je potrebné zabezpečiť, že po skončení vojny na Ukrajine budú existovať bezpečnostné záruky pre Kyjev, aby sa história neopakovala.

Stoltenberg považuje rozhodnutie prijaté vo Vilniuse za novú kapitolu vo vzťahoch medzi Alianciou a Ukrajinou. Zopakoval tiež, že v rámci novej platformy Rada NATO-Ukrajina sa budú predstavitelia oboch strán stretávať ako rovnocenní partneri. "Teším sa na deň, keď sa stretneme ako spojenci," dodal.

Zelenskyj rozumie, že Ukrajina nemôže vstúpiť do NATO v čase vojny, ale ideálne by podľa neho bolo, aby Kyjev dostal pozvánku do Aliancie. Odstránenie požiadavky na plnenie akčného plánu zo strany Ukrajiny považuje za dôležité rozhodnutie, uviedol na tlačovej konferencii.

Ďalšia pomoc Kyjevu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu poďakoval Nemecku za to, že pošle Ukrajine ďalšie systémy protivzdušnej obrany Patriot a rakety. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian. Zelenskyj sa na summite NATO vo Vilniuse stretol s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, s ktorým podľa vlastných slov rokoval o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu na jej ceste do Aliancie.



"Máme dohodu o ďalších systémoch Patriot a raketách určených pre nich od Nemecka. Toto je veľmi dôležité pre ochranu života na Ukrajine pred ruským terorom," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.

Zároveň uviedol, že je Nemecku vďačný za jeho dlhodobú podporu ukrajinskej obrany a slobody. "Dlhodobé programy sú najlepším signálom všetkým vo svete, že Európa zostane priestorom bezpečnosti a mieru," napísal Zelenskyj.

V stredu ukrajinský prezident už absolvoval i stretnutie s britským premiérom Rishim Sunakom. Zelenskyj ho označil za úspešné, pričom uviedol, že na ňom rokovali o obrane i spoločnej bezpečnosti. "Poďakovali sme za zbrane, predovšetkým za zbrane s dlhým dosahom a silnú podporu Ukrajiny na jej ceste do NATO," uviedol Zelenskyj s tým, že sa tiež pripravujú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.